ما هو المرض الذي أودى بحياة صفوت الشريف؟

طرق الوقاية من الإصابة بسرطان الدم:

• تجنب التدخين.

• تجنب تناول المشروبات الكحولية.

• تجنب التعرض للإشعاع والأشعة الضارة والتي تعد من الأسباب الرئيسية للإصابة.

• تقليل الأطعمة التي تحتوي على دهنيات عالية.

غيّب الموت، أمس الأربعاء، صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، أمين عام الحزب الوطني المنحل، عن عمر ناهز 87 عامًا بعد صراع طويل مع سرطان لوكيميا الدم.«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن لوكيميا الدم وأعراض السرطان:• التعرق بشدة خاصة في الليل.• خسارة الوزن.• آلام بالعظام.• تضخم الغدد الليمفاوية.• تضخم الكبد والطحال.• وجود بقع حمراء على الجلد.وفي حالة ظهور تلك الأعراض يجب التوجه بأقصى سرعة لطبيب مختص في أمراض السرطان أو الخضوع لفحص شامل.◘ أسباب سرطان الدم:• التعرض للإشعاع بمستويات عالية.• تأثير تناول بعض الأدوية أو بعض المواد الكيميائية.• وجود مواد كيميائية في الأطعمة.