الفيدرالية الروسية لتنفيذ العقوبات: احتجاز نافالني حتى محاكمته

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لتنفيذ العقوبات (مصلحة السجون الفيدرالية الروسية) عن نيتها احتجاز المعارض الروسي أليكسي نافالني عندما يصل إلى روسيا حتى صدور قرار المحكمة.وذكر بيان للهيئة الروسية، الخميس، حسبما أوردت وكالة أنباء نوفوستي أن دائرة السجون الفيدرالية الروسية في موسكو ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات لاحتجاز المخالف ألكسي نافالني حتى صدور قرار المحكمة باستبدال عقوبة سجنه مع وقف التنفيذ بعقوبة السجن الفعلية.أضاف البيان أن مكان التواجد الفعلي لنافالني غير معروف لدائرة السجون الفيدرالية منذ 24 سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه منذ 27 نوفمبر 2020، بدأت إجراءات البحث عنه.أوضح البيان أنه في 29 ديسمبر تم وضع نافالني المدان على قائمة المطلوبين مع أمر باتخاذ إجراءات لاحتجازه.بحسب مصلحة السجون الروسية الفيدرالية، انتهك نافالني بشكل ممنهج ومتكرر على مدار العام الماضي شروط فترة الاحتجاز المنزلي ولم يحضر على الأقل ست مرات للتسجيل في هيئة الشرطة.