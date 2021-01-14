الأردن وعمان يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، آفاق زيادة التعاون الثنائي والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية؛ بما يخدم مصالح البلدين وينعكس إيجابا على جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أكد الوزيران- خلال محادثات عبر الهاتف- حرص المملكة والسلطنة على إيجاد آفاق أوسع للتعاون في جميع المجالات تعزيزا لعلاقاتهما الأخوية التاريخية التي يرعاها الملك عبدالله الثاني والسلطان هيثم بن طارق، كما استعرض الجانبان المستجدات في المنطقة، وأكدا ضرورة بلورة رؤى عربية مشتركة للتعامل مع التحديات بما يخدم المصالح والقضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار.كما أكد الوزيران أهمية تعزيز العمل العربي المشترك خدمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود حلها بما يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.