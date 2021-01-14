رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن وعمان يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

الخميس 14/يناير/2021 - 07:38 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
أ ش أ
طباعة
بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، آفاق زيادة التعاون الثنائي والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية؛ بما يخدم مصالح البلدين وينعكس إيجابا على جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أكد الوزيران- خلال محادثات عبر الهاتف- حرص المملكة والسلطنة على إيجاد آفاق أوسع للتعاون في جميع المجالات تعزيزا لعلاقاتهما الأخوية التاريخية التي يرعاها الملك عبدالله الثاني والسلطان هيثم بن طارق، كما استعرض الجانبان المستجدات في المنطقة، وأكدا ضرورة بلورة رؤى عربية مشتركة للتعامل مع التحديات بما يخدم المصالح والقضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار.

كما أكد الوزيران أهمية تعزيز العمل العربي المشترك خدمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود حلها بما يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة الخامسة 17 يناير

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

«من إمتى كنا محجبين؟».. تفاصيل دعوى تتهم رانيا يوسف بازدراء الدين الإسلامي

الصور

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

ضبط سيارتين لبيع لحوم وكبدة فاسدة في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن على توافر مخزون كافِ من أدوية «كورونا»

الأكثر قراءة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

مرتضى منصور يصل إلى مجلس الدولة لنظر طعنه ضد اللجنة الأوليمبية

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

كورونا يؤجل ظهور «سوبر ماريو» اليابان.. اعرف الحكاية

اكتشاف أقدم لوحة صخرية في العالم داخل مغارة إندونيسية

طالع| بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر| أسعار آخر تحديث

حرائق الغابات بجبال نيبال تهدد الحياة البرية

أيام زمان

نادية سيف النصر.. حياة قصيرة لممثلة سيئة الحظ

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

«الكتاب الفرانكفونيون».. أشهرهم «كونديرا» ومن العرب «قصيري»

في ذكرى ميلاده الـ 86.. كيف أنصف بهاء طاهر الكتاب الشباب؟

ظهور صاحب «واحة الغروب».. تفاصيل احتفالية عيد ميلاد بهاء طاهر

«حسبة برما» وعلاقتها بطنطا في مفردات الحارة المصرية