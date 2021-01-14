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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ثوب رئيسة مجلس النواب الأمريكي يثير الجدل على مواقع التواصل

الخميس 14/يناير/2021 - 07:23 م
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
إسلام جمال
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لفت ثوب رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإخبارية الأمريكية، وذلك بسبب ارتدائها نفس الفستان العام الماضى.

بيلوسي التي خرجت يوم أمس مرتدية ثوبا أسود وقلادة ذهبية خلال جلسة محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبيّن لاحقا، أنها ارتدت الثوب نفسه والقلادة نفسها في المحاكمة الأولى أواخر العام 2019.

وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة يصوت مجلس النواب الأمريكي لعزل الرئيس من منصبه مرتين خلال فترة ولايته.

وصوت 232 نائبا على الأقل لصالح قرار العزل، بينهم عشرة نواب جمهوريين، بينما صوت 197 نائبا على رفضه. وتطلبت الموافقة على القرار تأييد جميع الأعضاء الديمقراطيين وسبعة أعضاء جمهوريين على الأقلّ قرار "العزل".

ويواجه الرئيس الأمريكي، اتهامات بـ"التحريض على العنف" لمؤيديه لاقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونجرس في العاصمة واشنطن، الأربعاء الماضي، عندما ألقى خطابا في تجمع لمؤيديه للتنديد بنتائج الانتخابات الأمريكية التي أعلن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن فيها.

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