رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة الفرنسية: سلالة كورونا الجديدة تنتشر بسرعة بين الأطفال

الخميس 14/يناير/2021 - 07:29 م
أوليفييه فيران
أوليفييه فيران
وكالات
طباعة
صرح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، بأن البلاد تخطط لإجراء فحوص جماعية لفيروس كورونا للأطفال للحد من انتشار السلالة الجديدة من كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

وأضاف وزير الصحة أن الفيروس يبدو أنه ينتشر بسرعة أكبر بين الأطفال، متابعا: الفحص يجب أن يبدأ للأطفال من سن السادسة إن كان ذلك مناسبا.

وقال فيران لوكالة الأنباء الفرنسية (ايه إف بي): "وضعنا بروتوكولا يهدف لفحص ما يصل إلى مليون طفل ومعلم شهريا، وهو عدد هائل".

وسجلت فرنسا مؤخرا عدة حالات من السلالة الجديدة، التي يشتبه في أنها أكثر قابلية للانتشار من الصور الأخرى للفيروس بشكل ملحوظ، في جميع أنحاء البلاد، على سبيل المثال في مدينة مارسيليا جنوبي البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع وفي منطقة باريس الكبرى.

وحذرت السلطات من مخاطر السلالة الجديدة ودعت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وتضررت فرنسا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 67 مليون نسمة، بشدة جراء الجائحة، وتوفي حوالي 69 ألف شخص بسبب كوفيد- 19 حتى الآن، بينما سجلت البلاد أكثر من 2.8 مليون إصابة.

موضوعات متعلقة

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 14-1-2021

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

مرتضى منصور يصل إلى مجلس الدولة لنظر طعنه ضد اللجنة الأوليمبية

الصور

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

ضبط سيارتين لبيع لحوم وكبدة فاسدة في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن على توافر مخزون كافِ من أدوية «كورونا»

الأكثر قراءة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

مرتضى منصور يصل إلى مجلس الدولة لنظر طعنه ضد اللجنة الأوليمبية

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

كورونا يؤجل ظهور «سوبر ماريو» اليابان.. اعرف الحكاية

اكتشاف أقدم لوحة صخرية في العالم داخل مغارة إندونيسية

طالع| بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر| أسعار آخر تحديث

حرائق الغابات بجبال نيبال تهدد الحياة البرية

أيام زمان

نادية سيف النصر.. حياة قصيرة لممثلة سيئة الحظ

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

«الكتاب الفرانكفونيون».. أشهرهم «كونديرا» ومن العرب «قصيري»

في ذكرى ميلاده الـ 86.. كيف أنصف بهاء طاهر الكتاب الشباب؟

ظهور صاحب «واحة الغروب».. تفاصيل احتفالية عيد ميلاد بهاء طاهر

«حسبة برما» وعلاقتها بطنطا في مفردات الحارة المصرية