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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليدي جاجا وجنيفر لوبيز تغنيان في احتفال تنصيب «بايدن»

الخميس 14/يناير/2021 - 07:11 م
ليدي جاجا»
ليدي جاجا»
وكالات
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تشارك نجمتا موسيقى البوب «ليدي جاجا» وجنيفر لوبيز في احتفال تنصيب جو بايدن الذي يقام في 20 يناير الجاري في واشنطن في مناخ استثنائي جدًا بفعل جائحة كوفيد-19 والإجراءات الأمنية المشددة بعد أعمال العنف في الكابيتول.

وأوضح اللجنة المنظمة للاحتفال أن "ليدي جاجا" ستؤدي النشيد الوطني الأمريكي من على درج الكابيتول بالذات، ثم تقدم لوبيز "وصلة موسيقية". وكانت النجمتان عبّرتا عن دعمهما بايدن خلال حملته الانتخابية، علمًا أن "ليدي جاجا" التي يصفها الرئيس المنتخب بأنها "صديقة كبيرة"، غنّت في لقائه الانتخابي الأخير. وعندما كان نائبًا للرئيس في عهد باراك أوباما، عملا معًا على حملة لمكافحة التحرش الجنسي.

ويقدم الممثل الأمريكي توم هانكس مساء اليوم نفسه برنامجا خاصا ستبثه بالتزامن كل القنوات الكبرى الأمركية، مع مدعوين موسيقيين من أمثال جون بون جوفي وجاستن تيمبرلايك، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وفي 2009، غنّت أريثا فرانكلين خلال مراسم تنصيب باراك أوباما في ولايته الرئاسية الأولى، كذلك شارك في الغناء بروس سبرينجستين و"يو تو" وشاكيرا وستيفي ووندر. وبعد أربع سنوات، أدّت بيونسيه النشيد الوطني الأمريكي خلال مراسم تنصيب أوباما في ولاية ثانية.

وفي 2017، غابت الأسماء الفنية المعروفة عن حفل تنصيب دونالد ترامب غير المحبب كثيرا في أوساط الفنانين الأمريكيين.

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