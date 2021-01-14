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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

عرض «بين السما والأرض» في النصف الأول من رمضان

الخميس 14/يناير/2021 - 07:26 م
هاني سلامة
هاني سلامة
منار إبراهيم
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يستعد فريق عمل مسلسل "بين السما والأرض" الذي يخوض بطولته الفنان هاني سلامة لبدء التصوير المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري، والمقرر أن يخوض به المنافسة الرمضانية المقبلة.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن المسلسل من المقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، على أن يعرض بعده مسلسل "كوفيد 20" للفنان يوسف الشريف خاصة أن العملين يتضمنان 15 حلقة لكل منهما.

وأضاف المصدر أن المخرج ماندو العدل والمؤلف إسلام حافظ استقرا مع الشركة المنتجة على القائمة النهائية لأبطال المسلسل، ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة على أن ينتهوا من تصويره قبل حلول الشهر الكريم.

ويشارك في بطولة "بين السما والأرض" كل من هاني سلامة حمد بدير، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرى اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.

المسلسل مأخوذ من قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ بنفس الاسم، والتي قدمت في فيلم سينمائي عام 1960، شارك في بطولته هند رستم، وعبدالسلام النابلسي، وعبدالمنعم إبراهيم، ومحمود المليجي، ومن إخراج صلاح أبوسيف.

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