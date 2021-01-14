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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انعقاد اللجنة العلمية الدائمة للترقيات بـ«طب طنطا»

الخميس 14/يناير/2021 - 08:01 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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عقدت اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص "الأنف والأذن والحنجرة" اجتماعها اليوم بكلية الطب بجامعة طنطا وسط إجراءات احترازية مكثفة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وصرح الدكتور محمد ناصر الشيخ، أمين اللجنة، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بطب طنطا، اجتياز 4 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية متطلبات الترقي وهم الدكتور محمد طموم طب طنطا، والدكتور أحمد سلامة طب المنصورة، والدكتور اشرف الدمرداش طب المنوفية والدكتورة أميرة العسيلى طب أسيوط.

شارك فى اجتماع اللجنة بالحضور الدكتور محمد ناصر الشيخ، أمين اللجنة، ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور تامر أبوالسعد أستاذ طب التخاطب وعميد طب المنصورة، والدكتور أحمد رجب الأستاذ بطب المنوفية، والدكتور عزالدين الشيخ الأستاذ بطب الزقازيق، وعبر الزوم الدكتور رضا كامل مقرر اللجنة والاستاذ بطب قصر العيني، والدكتورة سمية توفيق، أستاذ طب السمع والاتزان بطب عين شمس، والدكتور بدرالدين مصطفى الأستاذ بطب عين شمس.

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