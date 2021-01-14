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دراسة: 40 % من البالغين يشاهدون أفلام الكارتون

الخميس 14/يناير/2021 - 08:36 م
افلام الكارتون
افلام الكارتون
إسلام جمال
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فى عصرنا هذا لا تقتصر مشاهدة الكارتون على الصغير، بل أصبح الكبار يعشقون مشاهدة أفلام الأنمي، فما السبب فى تعلق الكبار بأفلام الكارتون؟

أكدت إحصائية نشرها موقع ديلى ميل البريطانى أن أفلام الكارتون يشاهدها أكثر من 40% من البالغين، والنسبة قد تكون أكبر من ذلك، نظرا لأن بعض الكبار يفضلون عدم الإفصاح عن مشاهدتهم أفلام الكارتون لأنهم يظنون أن ذلك يقلل من شأنهم.

واستند الباحثون فى نتائجهم على بعض استطلاعات الرأى شمل شريحة كبيرة من الشباب فوق 20 عام.

◄ طبيب نفسي: مشاهدة الكبار لأفلام الكارتون.. «حنين للماضى»

من جانبها أوضحت الدكتورة صفيناز عبدالسلام، استشارى الطب النفسي، أن مشاهدة البالغين لأفلام الكارتون، ماهو الا حنين للماضى وهروب من الواقع.

وأضافت "عبدالسلام" أن مشاهدة أفلام الكارتون يعتبر من الأمور الصحية للكبار، من أجل تخفيف التوتر والقلق الناجم عن ضغوط الحياة اليومية.

وأكدت إستشارى الطب النفسى، أن مشاهدة الكبار لأفلام الكارتون، يساهم فى علاج الاكتئاب، وخاصة القلق المزمن، حيث إنه إحدى آليات العلاج النفسي فى بعض الأحيان.

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