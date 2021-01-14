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الثقافة

في ذكرى ميلاده الـ 86.. كيف أنصف بهاء طاهر الكتاب الشباب؟

الخميس 14/يناير/2021 - 08:02 م
بهاء طاهر
بهاء طاهر
خالد حماد
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مرت الأمس الذكرى 86 لميلاد الكاتب والروائي الكبير بهاء طاهر، والذي يعد واحدا من أهم وأبرز جيل مبدعي الستينيات، في ذكرى ميلاده تعيد "الدستور" الوقوف على وصيته، التى جاءت في صيغة مقال منذ أكثر من 25عاما، جاءت تحت عنوان "الأجيال دائما؟" ونشرتها مجلة الهلال عام 91 أشار فيها الكاتب الروائي بهاء طاهر إلى موقف القدامى من إنتاج الأجيال الجديدة، يقول بهاء طاهر:

"ما خاب فيه أملي بالفعل فهو موقف القدامى من الجدد نفس القصة تتكرر!! نفس الاتهامات التي كانت تكال لجيلنا حين بدأنا الكتابة توجه الآن إلى الجيل التالي لنا: فكتاباتهم غامضة ولغتهم ركيكة، ورؤيتهم ساذجة، ثم أنهم باختصار مدعون على المستوي الشخصي، وقد بلغت الجرأة أن يعتبروا أنفسهم "جيلا بلا أساتذة!"؟؟ وأنا لا أنصب نفسي محاميا عن الأجيال الشابة، غير أن عندي شيئا يقال عن كل واحدة من هذه النقاط وعنها جميعا، وليست هذه هي المشكلة الآن على أي حال فأنا أظن أنهم أقدر على الدفاع عن أنفسهم، المشكلة الحقيقية أن تأتي الاتهامات من أبناء جيل ذاقوا من الكاس نفسها ولعلهم يعانون من مرارتها حتى الآن.. المشكلة الأكبر أن تأتي الاتهامات من القلة التى تملك أن تفتح أمام هؤلاء المبدعين طريق النشر وامكانية التقديم الفعال.. سأهمس في أذنهم أن الزمن قد مر دون أن نشعر فلعلهم لايكررون صدى ما قيل لهم. لعل تلك التجربة القديمة والمملة عن صراع الاجيال تنتهي ولعلهم الآن يعكسون الأدوار.. تلك على الأقل شهادة لنا بأننا قد تعلمنا شيئا!"

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