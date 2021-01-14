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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الاقتصادات الناشئة بـ11 مليار يورو

الخميس 14/يناير/2021 - 07:42 م
البنك الأوروبي
البنك الأوروبي
وكالات
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أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، أنه ضخ مبلغا قياسيا بقيمة 11 مليار يورو عام 2020 لمساعدة الاقتصادات الناشئة على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.

في بيان، أوضح البنك الذي يتخذ لندن مقرا أن المبلغ يمثل زيادة بنسبة 10 بالمئة مقارنة بعام 2019.

ودعمت استثماراته 411 مشروعا في 38 بلدا بالمناطق التي يغطيها البنك في وسط أوروبا وشرقها ووسط آسيا والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وقالت رئيسة البنك الفرنسية أوديل رينو باسو "حقق البنك أداءً مثيرا للإعجاب والتزم وعده بدعم دولنا وزبائننا في مواجهة الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19" بما في ذلك القطاع الخاص.

وانتخبت رينو باسو في أكتوبر لتصير أول امرأة على رأس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكانت قد تولت سابقا وزارة المالية الفرنسية.

وقال البنك في مايو إن فيروس كورونا المستجد يمثل صدمة "هائلة" لاقتصادات وسط أوروبا وشرقها وبدرجة أقل اقتصادات بعض الدول المطلة على المتوسط.

وتأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إثر سقوط جدار برلين لتعزيز تحول دول المعسكر السوفياتي السابقة نحو اقتصاد السوق. وقد وسع مذاك مهامه إلى تمويل دول ضفتي المتوسط.

وتعود ملكية البنك إلى 71 حامل أسهم و69 دولة ومنظمتين دوليتين، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.

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