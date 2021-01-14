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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

10 مارس.. الحكم على 16 متهما بالحفر بحثا عن الآثار بمدينة نصر

الخميس 14/يناير/2021 - 07:08 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس، قضية محاكمة ١٦ متهما أجروا عملية حفر بحثا عن الآثار في مدينة نصر في القضية رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠٢٠ كلي القاهرة الجديدة لجلسة 10 مارس للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح أحمد عبدالرحمن وأيمن محمد محمد سيد وأمانة سر أحمد كمال وإسلام عاشور.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: "حسام. ز، أحمد. ع، لطفي. ل، أحمد. ا، رفيق. ف، معوض. ج، محمد. ز، تامر. غ، شريف. ع، محمد. ح، حسام الدين. ا، صبري. ب، تامر. ا، إسلام. ص، أشرف. م، حسيب. ع".

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين من الأول حتى التاسع قاموا بإجراء حفر بقصد الحصول على آثار بمنطقة أثرية بدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى التعدي على أرض أثرية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٦٢ باعتبارها أرضا أثرية وذلك بإجرائهم أعمال الحفر، كما وفروا الأموال والأفراد لزوم أعمال الحفر وتوسط لبيع العين محل الجريمة وباقي المتهمين من الحادي عشر حتى الخامس عشر عقب الحصول على دلائل أثرية بها للمتهم السادس عشر.

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين من الحادي عشر إلى الخامس عشر اشتركوا وباقي المتهمين بطريق المساعدة في جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بأن توسطوا ببيع العين محل الواقعة عقب العثور على دلائل أثرية بها للمتهم السادس عشر، والاعتداء على أرض أثرية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٦٢ باعتبارها أرضا أثرية.

واختتم أمر الإحالة قيام المتهم السادس عشر بالشروع في ارتكاب جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بأن اتفق على شراء العين خاصة المتهم الأول عقب العثور على دلائل وشواهد أثرية بها لاستكمال أعمال الحفر وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته به وهو ضبطه وباقي المتهمين والجريمة متلبس بها.

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