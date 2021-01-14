بعد تصدره التريند.. 8 دروس مستفادة من فيلم «soul»

- قصة فيلم soul:



تصدر فيلم الأنيميشن Soul التريند على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بعد عرضه على منصة الافلام نيتفيلكس ويعتبر واحد من اهم الأفلام التي يمكن أن تحدث الكثير من التغيرات في حياة من يشاهده.تتحدث اليوم خبيرة الاتيكيت منة فتحى عن دروس يتعلمها كل من يشاهد فيلم soul.يحكي فيلم الأنيميشن Soul عن "جو" الذي يعمل مدرس موسيقى في إحدى المدارس ويعشق عزف البيانو وموسيقى الجاز، ويحلم بالعمل في إحدى الفرق الشهيرة، وبعد أن يقترب من تحقيق حلمه يدخل في غيبوبة نتيجة حادث، ثم يجد نفسه ينتقل إلى عالم الأرواح، ويكتشف المزيد من التفاصيل عن الحياة وقيمتها.- دروس يتعلمها الناس بعد مشاهدتهم فيلم soul:- الاستمتاع بأبسط الأشياء في حياتهم وعدم الانشغال بصعوبات الحياة وعدم القدرة على الاستمتاع بها، مثل الاستماع للموسيقى أو التأمل، لذلك يجب تخصيص وقت لفعل الأشياء التي تجعل الانسان سعيد ومستمتع.- الاستمتاع عند النجاح فكانت إحدى اللحظات الفارقة عندما استطاع "جو" تحقيق حلم العزف مع الفرقة الموسيقية الشهيرة وبعدها تعلم درس آخر في الحياة وهو الاستمتاع بالنجاح الذي سعى له حتى إن كان شيء روتيني.- ليس بالضرورة أن يكون لدي الانسان شغف أو هدف للعيش من أجله يكفي أن يستطيع الاستمتاع بروعة الحياة والنعم التي أنعمها الله عليه، بغض النظر عن مدى الثراء أو الشهرة أو النجاح الذي وصل له بحياته.- تقبل الانسان للتغييرات المستقبلية في حياته ربما يكون أمر صعب ولكن مع الوقت سيشعر بالرضا ويجد شغفه في شيء آخر.- يجب علي الانسان الحفاظ على روحه واستثمار وقته من خلال القيام بالأشياء التي تجعله سعيد.- عدم تأثر الانسان بالاراء السلبية من الاخرين وأن يكون قوي في مواجهة أي صعوبات بحياته وعدم الإستسلام لأي كلمة سلبية يوجهها له أي شخص.- تقدير نعمة الحياة فـ"جو" بعد دخوله في الغيبوبة تذكر أنه كان لديه الكثير بحياته ولم يقدره إلا بعد فوات الأوان لهذا يجب الاستمتاع بالحياة قدر المستطاع.- دعم الأشخاص والاهتمام بمساعدتهم فإن كان هناك القدرة على مساعدة أي شخص يجب عدم التردد من فعل هذا، مثلما حدث مع الفتاة التي كانت تعزف البوق في الفصل مع جو.