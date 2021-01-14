محافظ بني سويف يبحث مع وفد «العلاج الطبيعي» تدعيم سبل التعاون

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الخميس، بوفد من نقابة العلاج الطبيعي، الذي ضم الدكتور محمد المصري نقيب شمال الصعيد للعلاج الطبيعي، الدكتور أحمد ربيع نقيب العلاج الطبيعي ببني سويف، الدكتورة سحر معوض، وكيل النقابة الفرعية بالمحافظة، والدكتورة شيماء حجاج أمين الصندوق بالنقابة الفرعية.وناقش المحافظ سبل تعزيز التعاون بين المحافظة ونقابة العلاج الطبيعي ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات أزمة فيروس كورورنا، وتدعيم دور النقابة في تنفيذ خطة المحافظة للتعامل مع الأزمة والاستفادة من كوادر وخبرات وإمكانيات النقابة في هذا المجال باعتبارها أحد أضلاع منظومة المهن الطبية الصحية التي تتكامل مع باقى أطراف المنظومة من الأطباء والصيادلة والتمريض وغيرها.كما تناول الاجتماع الخطوات العملية المنفذة لتحسين الخدمات العلاجية والعلاج الطبيعي في المستشفيات الحكومية، والخطوات التي يتم تنفيذها ضمن بروتوكولات تعاون مشتركة بين النقابة وكليات العلاج الطبيعي ومديرية الصحة، لتوفير فرص تدريبيبة لممارسي وإخصائي العلاج الطبيعي والعاملين بالمستشفيات الحكومية، فضلًا عن التنسيق مع النقابة لتكثيف الجهود الخاصة بمواجهة الدخلاء على المهنة والكيانات والمراكز التي تقدم خدمات العلاج الطبيعي بالمخالفة وبدون سند قانوني؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.أكد المحافظ أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني بشكل عام في تدعيم جهود المحافظة في المجالات والقطاعات كافة، لاسيما وأن نقابة العلاج الطبعي تعد ركيزة مهمة في منظومة الصحة من خلال الخدمات التي تقدمها في مجال الرعاية الطبية النوعية التي تتكامل مع باقى الخدمات العلاجية الأخرى بما يسهم في تحقيق أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين من أبناء المحافظة.