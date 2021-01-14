رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يبحث مع وفد «العلاج الطبيعي» تدعيم سبل التعاون

الخميس 14/يناير/2021 - 06:56 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم،
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الخميس، بوفد من نقابة العلاج الطبيعي، الذي ضم الدكتور محمد المصري نقيب شمال الصعيد للعلاج الطبيعي، الدكتور أحمد ربيع نقيب العلاج الطبيعي ببني سويف، الدكتورة سحر معوض، وكيل النقابة الفرعية بالمحافظة، والدكتورة شيماء حجاج أمين الصندوق بالنقابة الفرعية.

وناقش المحافظ سبل تعزيز التعاون بين المحافظة ونقابة العلاج الطبيعي ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات أزمة فيروس كورورنا، وتدعيم دور النقابة في تنفيذ خطة المحافظة للتعامل مع الأزمة والاستفادة من كوادر وخبرات وإمكانيات النقابة في هذا المجال باعتبارها أحد أضلاع منظومة المهن الطبية الصحية التي تتكامل مع باقى أطراف المنظومة من الأطباء والصيادلة والتمريض وغيرها.

كما تناول الاجتماع الخطوات العملية المنفذة لتحسين الخدمات العلاجية والعلاج الطبيعي في المستشفيات الحكومية، والخطوات التي يتم تنفيذها ضمن بروتوكولات تعاون مشتركة بين النقابة وكليات العلاج الطبيعي ومديرية الصحة، لتوفير فرص تدريبيبة لممارسي وإخصائي العلاج الطبيعي والعاملين بالمستشفيات الحكومية، فضلًا عن التنسيق مع النقابة لتكثيف الجهود الخاصة بمواجهة الدخلاء على المهنة والكيانات والمراكز التي تقدم خدمات العلاج الطبيعي بالمخالفة وبدون سند قانوني؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أكد المحافظ أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني بشكل عام في تدعيم جهود المحافظة في المجالات والقطاعات كافة، لاسيما وأن نقابة العلاج الطبعي تعد ركيزة مهمة في منظومة الصحة من خلال الخدمات التي تقدمها في مجال الرعاية الطبية النوعية التي تتكامل مع باقى الخدمات العلاجية الأخرى بما يسهم في تحقيق أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين من أبناء المحافظة.

موضوعات متعلقة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

«من إمتى كنا محجبين؟».. تفاصيل دعوى تتهم رانيا يوسف بازدراء الدين الإسلامي

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

الصور

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

ضبط سيارتين لبيع لحوم وكبدة فاسدة في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن على توافر مخزون كافِ من أدوية «كورونا»

الأكثر قراءة

تجديد حبس «قمصان» مدّعي السرطان 15 يومًا

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

كورونا يؤجل ظهور «سوبر ماريو» اليابان.. اعرف الحكاية

اكتشاف أقدم لوحة صخرية في العالم داخل مغارة إندونيسية

طالع| بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر| أسعار آخر تحديث

حرائق الغابات بجبال نيبال تهدد الحياة البرية

أيام زمان

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

نادية سيف النصر.. حياة قصيرة لممثلة سيئة الحظ

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

في ذكرى ميلاده الـ 86.. كيف أنصف بهاء طاهر الكتاب الشباب؟

«الكتاب الفرانكفونيون».. أشهرهم «كونديرا» ومن العرب «قصيري»

ظهور صاحب «واحة الغروب».. تفاصيل احتفالية عيد ميلاد بهاء طاهر

«حسبة برما» وعلاقتها بطنطا في مفردات الحارة المصرية