«أبليكيشن الحجز».. رحلة وزارة النقل لتمهيد طرق متحدي الإعاقة

على مدار سنوات عديدة، ظل يعاني ذوي الإعاقة بسبب الطرق غير الممهدة، والصعوبات التي يواجهونها خلال التنقل عبر المواصلات العامة، حتى عام 2014 الذي بدأت فيه الحكومة مشروعات الطرق القومية وكان من بينها سبل تمهيد الطريق أمام ذوي الاحتياجات الخاصة.وبالفعل بدأت وزارة النقل منذ ذلك التاريخ رحلة تمهيد الطرق أمام ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء من خلال سكك حديد مصر والقطارات أو عربات المترو أو الطرق العامة، من بينها التخفيضات المادية أو المساعدات الشخصية.واستمرارًا لرحلة العطاء كشفت هيئة السكة الحديد بالأمس، نيتها لدراسة إضافة كراسي متحدي الإعاقة إلى تطبيق الحجز الإلكتروني أو «أبليكيشن» الحجز، وذلك بعد شكاوى متكررة من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدم تمثيلهم عليه.وأكد الهيئة أن إن متحدي الإعاقة سيتم إضافتهم إلى نظام الحجز الإلكتروني لتسهيل عملية حجز التذاكر لديهم، حيث أن تطبيق أو «أبليكيشن» حجز التذاكر، متاح عبر الإنترنت ويمكن تحميله على الموبايل من المتجر الإلكتروني، ويتيح حجز تذاكر القطارات المكيفة والـ VIP وكذلك القطارات الروسية بالوجهين.ولم يكن ذلك هو التسهيل الأول الذي تقوم به الهيئة لمتحدي الإعاقة، ولكن سبقها تسهيلات عديدة على مستوى الطرق كافة، من أجل تسهيل تحركاتهم في الطرق والمواصلات العامة، وترصد "الدستور" ذلك في التقرير التالي.من بينهم الامتيازات التي منحتها السكة الحديد لمتحدي الإعاقة، هي تخفيض على التذاكر الخاصة بهم ومرافقيهم بنسبة 75%، وذلك على تذاكر القطارات العادية (غير المكيفة) و50% على تذاكر القطارات المكيفة أولى وثانية درجة والـ vip، وذلك من إجمالي قيمة التذكرة الكاملة.ويتم الاستفادة بهذه التخفيض بموجب إثبات الشخصية الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها بالمحافظات، على أن يكون المرافق مثبت بتلك البطاقة كي يتمتع بنفس التخفيض المقررة بالقطارات لذوى الاحتياجات الخاصة.وتلاه امتياز آخر منحته السكة الحديد لمتحدي الإعاقة، هو سريان هذا التخفيض على ذوي الإعاقة ومرافقه في حالة ركوب القطار بدون حجز، على أن يتم تحصيل قيمة 50% بالقطارات المكيفة و75% بالقطارات العادية من قيمة الأجرة الكاملة وفق القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بالأشخاص ذوى الإعاقة.وفي عام 2018 سعت وزارة النقل إلى تمهيد الطرق ووسائل النقل العام أمام ذوي الإعاقة، فقامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين لتطبيق "كود الإتاحة"، ويعمل على إتاحة وتسهيل حركة السير لذوي الهمم لسهولة حركتهم ودمجهم في المجتمع.ويتم ذلك من خلال تسهيل الممرات في الطرق والشوارع وإنشاء منحدرات مائلة لتسهيل الحركة أمام مقاعد ذوي الإعاقة، وتصميم منحدر أيضًا بجوار السلالم، وإنشاء فتحات في الأسانسيرات لاستيعاب كراسي الأشخاص، ما يساعدهم في توفير وسيلة مواصلات آمنة وجيدة لهم.كما توفر الوزارة داخل مترو الأنفاق خدمات مجانية لذوي الإعاقة وكبار السن، من بينها الكراسي المتحركة والعربات المخصصة لنقل الركاب من ساحات المحطات إلى الأرصفة، والتي قامت برفع كفاءة الموجود حاليًا وشراء أخرى جديدة لخدمة جمهور الركاب من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.ومنذ عام 2014 وتسعى وزارة النقل إلى تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال شبكة طرق جديدة، وهو المشروع القومي للطرق، والذي أفضى إلى وجود طرق جديدة وعلى مستوى عالٍ لتفادي وقوع الحوادث.وعلى صعيد شبكة مترو الأنفاق تم تخصيص تذاكر مخفضة لذوي الإعاقة في المترو، والسكة الحديد، مع تأهيل المحطات في أثناء ركوبهم، حيث لا تزال قيمة تذكرة المترو لذوي الإعاقة خمسين قرشًا فقد لجميع الخطوط وجميع المحطات وأكد ت وزارة النقل أكثر من مرة أنه لن يكون هناك أي زيادة بها.