بنك إسرائيل المركزي يعتزم شراء عملات أجنبية بـ30 مليار دولار

قال مسئولون في بنك إسرائيل المركزي، اليوم، إن البنك يعتزم شراء كمية غير مسبوقة من العملات الأجنبية بقيمة 30 مليار دولار خلال العام الحالي لخفض قيمة الشيكل الإسرائيلي التي وصلت إلى مستوى قياسي، ودعم الاقتصاد الإسرائيلي الذي قد يعاني لفترة طويلة بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.وأشار المسئولون إلى أن البنك كان قد اشترى خلال العام الماضي عملات أجنبية بقيمة 2ر21 مليار دولار، بما يؤكد التزام البنك بالحد من ارتفاع الشيكل ودعم الاقتصاد في ظل تداعيات كورونا.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع قيمة الشيكل أمام الدولار بنسبة 2ر2% اليوم، وهو أكبر تراجع له منذ 10 أشهر قبل أن يستعيد جزءا طفيفا من التراجع فيما بعد.وقال أندرو أبير، نائب محافظ بنك إسرائيل المركزي، إن صناع السياسة النقدية في البنك يؤكدون: "إننا لن نظل واقفين والشيكل تزداد قوته".وأضاف أنه مع انخفاض سعر الفائدة الرئيسية إلى صفر في المئة تقريبا، فإن البنك يعتمد على شراء العملات الأجنبية لمحاولة الحد من ارتفاع قيمة العملة المحلية، لكن يبدو أن هذه ليست معركة سهلة.