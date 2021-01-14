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الثقافة

«الكتاب الفرانكفونيون».. أشهرهم «كونديرا» ومن العرب «قصيري»

الخميس 14/يناير/2021 - 07:14 م
جريدة الدستور
خالد حماد
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الفرانكوفونيون هم كل هؤلاء الكتاب والمبدعين الذين لم تكن اللغة الفرنسية لغتهم الأم، لكنهم كتبوا بها وأبدعوا فيها ـ والسؤال الذي يشغل القاريء متعلق بأسباب ارتباط هؤلاء الكتاب بلغة أخرى وثانية، لماذا اتخذها هؤلاء أداء للتعبير عن أنفسهم:دون لغتهم الأم؟ قد يرجع السبب ببساطة شديدة إلى وجود التابوهات والمحرمات في لغتنا العربية.. هذا مايخص كتابنا العرب وهو ماجعل هؤلاء يرجعون إلى لغة لاخطوط حمراء فيها، بالإضافة إلى أسباب أخرى منها ما هو متعلق بالهجرة.

إلى جانب هذا ثمة تعريف أساس مرتبط بالفرانكوفونية والمعني بالمصطلح الذي ظهر في القرن التاسع عشر والذي يشير إلى الدول والشعوب التى تتحدث باللغة الفرنسية كلغة رسمية أو لغة ثانية أو حتى لغة إضافية.

في نفس السياق بجيب الكاتب الصحفي العراقي شاكر نوري عبر كتابه "منفى اللغة" والذي صدر عن عن مجلة دبي الثقافية في العام 2011 عن سؤال لماذا اختاروا الكتابة بالفرنسية ؟

قد نفهم أن الكتاب "الفرانكوفونيين" في المغرب وإفريقيا وجزر الأنتيل عاشوا في قلب اللغة الفرنسية أو عاشوا ازدواجية اللغة على الأقل، ولكن من الغريب أن يأتي كتاب وأدباء من بيئات وعوالم مختلفة تماما إلى اللغة الفرنسية".

◄ الهجرة من الوطن تسبقها دوما هجرة اللغة الأم.

يبدو أن الهجرة أحد الأسباب الرئيسية في ارتباط الكتاب باللغة الفرنسية وهذا ماتشير إليه نماذج شهيرة في المشهد الثقافي العالمي، ومن أبرز هؤلاء الكتاب والمفكرين جاء ميلان كونديرا، والذي ترجع جذوره إلى التشيك. عمل كونديرا أستاذا مساعدا ومحاضرا في كلية السينما في أكاديمية براغ وفي هذه الفترة عمل في العديد من المجلات الادبية، وكتب الشعر والعديد من المقالات حول المسرح.

بعد دخول الاتحاد السوفيتي لتشيكوسلوفاكيا، فقد كونديرا وظيفته عام 1968، ومنعت كتبه من التداول لمدة خمس سنوات، اضطر للهجرة إلى فرنسا عام 1975، حصل على الجنسية الفرنسة 1981. من أشهر اعماله "فن الرواية خيانة الوصايا"، وروايتاه "البطء"، و"الهوية ".

يأتي اسم البير قصيري المصري الجنسية والمولد كواحد من أهم الكتاب الفرانكوفونيين العرب والذين اتخذوا من الفرنسية دليلا في الكتابة، سأله الكاتب والروائي العراقي شاكري نوري هل تعتبر نفسك فرنسيا أم مصريا ؟

ابتسم ورد: إنني وقبل كل شئ أعتبر نفسي كاتبًا مصريًا، أكتب باللغة الفرنسية وأنت تعرف معظم الكتاب الهنود أمثال طاغور كانوا يكتبون بالانكليزية، ورغم ذلك يعتبر طاغور كاتبًا هنديًا.

جدير بالأشارة إلى أن ثمة قائمة طويلة من كتاب المغرب العربي كتبوا بالفرنسية واعتنقوا اللغة الفرنسية كلغة تواصل بينهم وبين الآخر منهم: رشيد بوجدرة، إدريس شرايبي،عبد اللطيف اللعيبي، محمد ديب، مالك حداد، عبد الوهاب المؤدب، رشيد ميموني، مصطفي التيليلي.

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