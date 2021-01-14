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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
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أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

الخميس 14/يناير/2021 - 06:32 م
عادل إمام وحسين فهمي
عادل إمام وحسين فهمي
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جمعت النجمان الكبيران حسين فهمي وعادل إمام العديد من الأعمال الفنية، منها ما تسبب في خلاف استمر لسنوات بينهما، ثم يعود الصلح لسنوات لتجدد الخلافات مرة أخرى وهكذا.

ذكرت بعض الصحف أن الخلف الأبرز فيما بينهما كان في العام 1991، حينما لعب النجمان بطولة فيلم اللعب مع الكبار، ونشب الخلاف نتيجة تأخر حسين فهمي عدة مرات عن مواعيد التصوير، وهو ما تسبب في غضب عادل إمام، ووصل الأمر بتهديد حسين فهمي بالانسحاب من الفيلم إلا أن المخرج شريف عرفة وطاقم العمل تدخلوا لوقف الخلاف واتمام التصوير، إلا أن الخلاف استمر بينهما ووصل إلى ما يشبه القطيعة.

وأما الخلاف الثاني كان في العام 1999، حينما ترأس الفنان حسين فهمي دورة مهرجان القاهرة السينمائي، واختار المهرجان الضحك والكوميديا شعارًا لدورة المهرجان، وقرر المهرجان تكريم 4 من نجوم الكوميديا منهم عادل إمام، الذي اعتذر عن الحضور في اللحظات الأخيرة بسبب تصوير أحد الأعمال السينمائية، وهو ما تسبب في المزيد من الغضب من قبل حسين فهمي، وقرر إلغاء التكريم، وهو ما رد عليه عادل إمام بمقاطعة المهرجان.

وتصالح النجمان في العام 2013، من خلال العمل معًا مرة أخري في مسلسل العراف، وقال عادل إمام في أحد اللقاءات:"أنا وحسين أصدقاء والاختلاف وارد".

وفي أحد اللقاءات حل حسين فهمي ضيفًا على جامعة بيروت وخلال اللقاء وجه بعض الحضور أسئلة للنجم المصري، وأحدها عن عودة التعاون بينه وبين عادل إمام فقال إنه يرفض إطلاق لقب الزعيم على الفنان عادل إمام مؤكدًا أنه قدم مسرحية بعنوان "الإمبراطور" فإذا جاء لقب "الزعيم" لعادل إمام بسبب مسرحيته، "فأنا الإمبراطور".

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