نادية سيف النصر.. حياة قصيرة لممثلة سيئة الحظ

على الرغم من أن الفنانة نادية سيف النصر لم يتجاوز عمر الأعوام التي قضتها في العمل الفني 8 أعوام، إلا أنها لها بصمة مؤثرة على الشاشة خاصة في أفلام الأبيض وأسود وتعد قصة حبها للفنان يوسف فخر الدين وحبه لها واحدة من القصص المؤثرة في الوسط الفني، فقد كانت السبب الأبرز لاعتزاله الفن وهجرته إلى اليونان نتيجة وفاتها بحادث سيارة، قيل عنه الكثير في تلك الفترة وما بعدها إلا أنه وحتى الآن لم يكشف أحد حقيقته.ولدت الفنانة نادية سيف النصر في العام 1932، وقد تركت التعليم دون أن تكمل دراستها الجامعية، واتجهت للعمل الفني وكانت بدايتها كالعديد من نجوم جيل الأربعينات والخمسينات، في فرقة نجيب الريحاني، ثم انتقلت بعدها إلى فرقة الفنانين المتحدين، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية، وكانت بدايتها في السينما من خلال فيلم "هو والنساء" الذي عرض في العام 1966، وقدمت العديد من الأدوار من بينها "سيدة" في فيلم 7 أيام في الجنة و"شريفة هانم" صديقة ابنة رئيس القلم السياسي في فيلم "غروب وشروق"، لكنها طوال فترة عملها الفني، لم تقدم بطولة مطلقة مرة واحدة، حتى جاءت المحطة الفارقة في حياتها وهي زواجها من الفنان يوسف فخر الدين والذي كانت تكبره بثلاث أعوام، لكنهما جمعتهما قصة حب كبيرة جدًا كانت حديث الوسط الفنيوقد شاركت مع زوجها يوسف فخر الدين في فيلمين "حكاية 3 بنات" وكان بطولة الفنانتين سعاد حسني وشمس البارودي، و"7 أيام في الجنة" مع حسن يوسف وأمين الهنيدي ونجاة.وفي سنواتها الأخيرة ولأسباب مجهولة قلت أعمالها الفنية حتى وفاتها في العاصمة اللبنانية بيروت في العام 1974، ولم تكن قد تجاوزت الـ 42 من عمرها، وقد تداولت العديد من الشائعات حول أنها كانت تعمل لصالح المخابرات المصرية، في تلك الفترة، وأن ذلك هو سبب حادث السيارة التي تعرضت لها، لكن أحدًا لم ينف أو يؤكد تلك الشائعة، وتظل وفاتها لغزا حتى الآن، إلا أن الحقيقة أنه عقب تلك الوفاة المفاجأة، دخل زوجها يوسف فخر الدين في حالة اكتئاب ترك على إثرها الفن بل وسافر إلى اليونان تاركًا مصر.