رفع 65 طن مخلفات وقمامة وأتربة في حملات نظافة بالمنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتربة بأحياء وشوارع المدينة ومداخل القري وقامت برفع 65 طن مخلفات من نقاط التجمع لتحسين البيئة؛ حفاظًا على صحة المواطنين وحمايتهم من انتشار الأوبئة والفيروسات.وقال العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بشأن المتابعة المستمرة للانتظام أعمال النظافة وتحسين البيئة حفاظًا على صحة المواطنين وحمايتهم من تفشي الأوبئة والفيروسات.أكد فرحات عبدالله، رئيس حي وسط المدينة أنه تم تكثيف حملات النظافة بنطاق الحي شملت شارع سعد زغلول والشارع الجديد وميدان الصهاريج وميدان عمر أفندي وغيرها من شوارع الحي، حيث تم رفع 30 طن مخلفات من الشوارع والتجمعات بالحي.وأضاف رئيس المركز أنه في نفس السياق تابع أعمال النظافة بالوحدة المحلية بصفط الخمار، حيث تم العمل بالفترة الصباحية والمسائية وتم رفع عدد 20 طن قمامة من قرى الوحدة من أمام المدارس والمكاتب الحكومية والوحدات الصحية بالقرية، كما قامت الوحدة المحلية لقرية دمشير برفع 15 طن قمامة من قرى الوحدة بنزلة الفلاحين وعزبة زكريا والطبجي.