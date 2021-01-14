شحاتة أبوزيد: دعم الصناعة المحلية أبرز أولوياتي في برلمان 2021

قال النائب شحاتة أبوزيد، أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن دعم الصناعة المحلية والمساهمة في وضع القوانين الداعمة للصناعة المصرية على رأس أولوياته في مجلس النواب الجديد، وهو ما سيترتب عليه إفساح الطريق أمام المنتجات الوطنية في مواجهة الاستيراد، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، والانعكاس بالإيجاب على الميزان التجارى المصرى، وتحجيم الاستيراد العشوائى.وأشار أبوزيد، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إلى ضرورة تذليل العقبات أمام المصانع المصرية، خاصة بعد فيروس كورونا وتعثر بعضها من خفض أسعار الغاز والكهرباء لمختلف أنواع الصناعات، حتى تستعيد المشروعات الصناعية عافيتها ويجعل منتجاتها قادرة على المنافسة الحقيقية داخل الأسواق العالمية.واختتم أبوزيد بالتأكيد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي، والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة خلال السنوات القادمة من خلال ضرورة إقرار حزمة تشريعية تهدف لمعالجة الثغرات والقصور الذي عانى منه المستثمرون في السابق، فضلًا عن الإصلاح التشريعي للتنمية الصناعية.