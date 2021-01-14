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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
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سياسي

«نساء مصر»: برلمان 2021 على عاتقه تأسيس بيئة تشريعية حامية للأسرة

الخميس 14/يناير/2021 - 06:41 م
الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي
إسلام نصير
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أكدت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس النواب الجديد شهدت ميلاد اكتمال عرس لتمكين المرأة بوجود نخبة رائعة من نساء مصر العظيمات، وخير دليل على ذلك ترأس النائبة فريدة الشوباشي، للجلسة الافتتاحية، وحسن إدارتها لها مستندة إلى تاريخ لها حافل بالجهود التي حاولت من خلالها إثبات قدرتها وإظهار مؤهلاتها وخبراتها المتراكمة طيلة سنوات حياتها.

وقالت العبسي، إن نائبات برلمان 2021 على عاتقهن مسؤوليات تشريعية عدة، أبرزها العمل على تأسيس بيئة تشريعية حامية للمرأة وحقوقها ومواجهة جميع الظواهر السلبية التي تعاني منها داخل المجتمع المصري، وأهمها العنف، وجميع الانتهاكات التي تتعرض لها، وتغليظ عقوبات التحرش والاغتصاب لردع كل من تسول له نفسه إيذاء المرأة أو المساس بكرامتها الإنسانية.

وتابعت: "من بين هذه المهام الكبيرة أيضا قانون الأسرة لحمايتها من التشرد والضياع بما ينعكس سلبا على أجيال كاملة من الأبناء، ويشترك في المسئولية عن تحقيق تلك الأهداف أيضا أعضاء مجلس النواب من الرجال لتوفير البيئة المناسبة للأسرة والنشء للعيش في ظل مناخ صحي هادئ".

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن نائبات البرلمان الجديد سيكونون على قدر ثقة الشعب فيهن، وسيرسمن طريق النور لاستكمال مسيرة سفينة الوطن نحو التقدم والرقي في ظل قيادة سياسية حكيمة تؤمن بقدرة وأهمية المرأة في بناء المجتمعات الحديثة.

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