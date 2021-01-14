1075 إصابة جديدة بكورونا فى الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الخميس، تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 312043 حالة.وأضافت "الصحة الأردنية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أنه تم تسجيل 1271 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 294802 حالة، مشيرة إلى تسجيل 16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 4107 حالات.