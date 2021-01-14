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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1075 إصابة جديدة بكورونا فى الأردن

الخميس 14/يناير/2021 - 06:15 م
كورونا فى الأردن
كورونا فى الأردن
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الخميس، تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 312043 حالة.

وأضافت "الصحة الأردنية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أنه تم تسجيل 1271 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 294802 حالة، مشيرة إلى تسجيل 16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 4107 حالات.

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