«القومي للمرأة» يهنئ عضوات البرلمان اللاتى فزن فى انتخابات اللجان النوعية

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى السيدات عضوات مجلس النواب اللاتى فزن فى انتخابات تشكيل اللجان النوعية بالمجلس بمناصب رئاسة ووكالة وأمانة سر اللجان.وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بنجاح السيدات عضوات مجلس النواب فى حصد عدد من المناصب الهامة ضمن تشكيلات اللجان النوعية تحت قبة البرلمان، مؤكدة أهمية أن تكون المرأة ممثلة فى هذه اللجان لإثبات وجودها ورأيها فى جميع القرارات التى تتم مناقشتها داخل اللجان أو في الجلسة العامة.وأشادت بنجاح سيدتين فى الوصول لرئاسة لجنتين نوعيتين فى مجالات هامة هى السياحة والطيران المدني والثقافة والإعلام، مؤكدة أن تجربة المرأة تحت قبة البرلمان الحالى محط أنظار الجميع للتأكيد على نجاح وتميز المرأة المصرية النائبة بعد تجربتها الناجحة خلال برلمان 2015، متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق.يذكر أن النائبة نورا علي عبدالسميع فازت برئاسة لجنه السياحة والطيران المدني، وفازت النائبة درية عبدالحق شرف الدين برئاسة لجنة الثقافة والإعلام.وفى منصب وكيل أول للجان، فازت النائبة سحر محمد بهاء الدين باللجنة الخارجية، وفازت بلجنة الطاقة النائبة رشا عبدالفتاح رمضان، ولجنة القوى العاملة فازت بها النائبة سولاف درويش، ولجنة التعليم فازت بها النائبة ماجدة السيد محمد بكري، وأخيرًا لجنة التضامن فازت بها النائبة رضوي إسماعيل علي جعفر.فيما فازت سيدتين بمنصب وكيل ثان للجنتى التعليم التى فازت بها النائبة مني عبدالعاطي أحمد محمد عبدالكريم، ولجنة المشروعات التى فازت بها النائبة هالة أبوالسعد.فيما وصلت 6 سيدات إلى منصب أمين سر لجان، حيث فازت النائبة أميرة صابر السيد بأمانة سر اللجنة الخارجية، وفازت النائبة رشا سعيد صبحي أبوشقرة بأمانة سر اللجنة الإفريقية، ولجنة المشروعات فازت بها النائبة مارسيل سمير صدقي، وفازت بأمانة سر لجنة السياحة النائبة أماني إيميل جرس الشعولي، كما فازت بأمانة سر لجنة التعليم النائبة ياسمين أحمد حسن أبوطالب، وأخيرًا أمانة سر لجنة التضامن كانت من نصيب النائبة هند حازم طه حبيب.