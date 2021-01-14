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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

قائمة السيارات المرفوضة في مبادرة إحلال السيارات

الخميس 14/يناير/2021 - 08:18 م
السيارات
السيارات
نعمات مدحت
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تصدرت قائمة السيارات المرفوضة فى مبادرة إحلال السيارات محركات البحث خلال هذه الساعات، بعد التصريحات الرسمية التي نشرتها وزارة التجارة والصناعة حول السيارات التي يتم رفضها في مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة، التي دشنتها على مدار الأيام الماضية من خلال تنظيم المعرض الأول للسيارات في أرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة عدة شركات سيارات ورجال أعمال، ونخبة من كبار رجال الدولة.

ووفقا لما تم نشره، فإنه تم مشاركة 9 شركات سيارات في المبادرة تخفيفا على المواطنين، لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار، وبتقديم عروض تناسب كافة شرائح المجتمع، وخاصة في ظل الظروف التي يعاني منها العالم منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في انهيار اقتصاد بعض الدول.

قائمة السيارات المرفوضة فى مبادرة إحلال السيارات

كشفت وزارة التجارة والصناعة، من خلال بيان أصدرته خلال الساعات الحالية، عن السيارات التي يتم رفضها في المبادرة وهي:
-السيارات التي يتم شرائها بعد إطلاق المبادرة مباشرة، وذلك منعا لأي استغلال للناس والمتاجرة بالسيارات.
-حصول المركبات الملاكي على قيمة تخريد 12 ألف جنبه، والميكروباص على 20 ألف جنيه.
-عدم تحويل ملكية المركبات القديمة من كبار السن إلى أبنائهم، وذلك للتقديم في المبادرة والاستفادة بالمميزات الخاصة بها، وشددت الوزارة على هذه الجزئية.
-قيام وزارة التجارة والصناعة بدراسة الطلبات المتقدمة من المواطنين بخصوص السيارات القديمة لهم والتي يزيد عمرها عن 55 عاما.

مراحل تنفيذ مبادرة إحلال السيارات القديمة


ويشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، ستنفذ المبادرة على مرحلتين، في المرحلة سيتم تجديد وإحلال 70 ألف سيارة في 7 محافظات من الملاكي والاجرة والميكروباص، وخلال ثلاث سنوات سيتم 250 ألف سيارة وفقا لتصريحات الوزارة.

ومن جانبها، حددت الوزارة عدة شروط للمشاركة في المبادرة، وأعلنت عن الأوراق والمستندات التي يستطيع المواطن من خلالها التقديم في المبادرة، كما خصصت موقعي إلكتروني للتسجيل في المبادرة ، ويمكن للمواطن الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة للاطلاع على أخر مستجدات المبادرة.

و بعد معرفة قائمة السيارات المرفوضة فى مبادرة إحلال السياراتيذكر أن 9 شركات االسيارات المشاركة في المبادرة أعلنت عن الأسعار الخاصة بالمبادرة لسيارتها عبر منصاتها الإلكترونية بقسط شهري يناسب جميع فئات المجتمع.

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