تدريب «شباب الصعيد» على التعامل مع كورونا وتقديم الإسعافات

نظّم ائتلاف شباب الصعيد، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، برئاسة الدكتور مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة ومكتب الخدمات الإنسانيه بالمنيا I. D. A. M بالكنيسة الكاثولكية بالمنيا تدريب المجموعة الأولى من شباب الائتلاف بالمحافظة كدفعة أولى بمراكز ديرمواس وأبوقرقاص ومركز وبندر المنيا على كيفية التعامل مع جائحة ومرضى كورونا وتقديم الإسعافات الأولية وعمل تطهير وتعقيم وكيفية تركيب وتوصيل الأكسجين وكيفية قياس نسبة السكر والضغط.شارك في التدريب 20 شابًا وفتاة وقام بإلقاء المحاضرة الدكتور أسامة نبيل، أخصائي العناية المركزة والحالات الحرجة بمستشفى المنيا العام، بحضور منسق المحافظة محمود نصر، والمنسقين المساعدين الدكتورة عبير كامل والدكتور عبدالمجيد وإبراهيم عبدالحميد، منسق لجنة الشباب ومنتصر فوزي، المنسق المساعد للجنة الشباب.كما شارك محمد حمدي، المنسق العام المساعد لائتلاف شباب الصعيد، وحث الشباب على التدريب الجيد تمهيدًا لعمل غرفة عمليات جائحة كورونا ومحاولة المساعدة في تلك الجائحة.