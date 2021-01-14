الوفاة والعجز.. 5 حالات لاستحقاق شروط المعاش

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، 5 حالات لاستحاق المعاش، وفقًا للمادة (21) من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي نصت على أن المعاش يُستحق في الحالات التالية:1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون المدة (15 سنة) أو 180 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها من المادة (2)، وهم العاملون لدى الغير والمتمثلون في العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع العمال، وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال، العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل، ويُثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل.3- في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه، وذلك بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي والعاملين بحسب الأحوال، وممثل عن الهيئة، ويُستثنى من شرط عدم وجود عمل عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، بناء على موافقة مجلس الإدارة.4- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة، وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.5- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات، ويُشترط عدم تجاوز سن الشيخوخة، وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.