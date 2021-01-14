بنجلاديش: حريق بمخيم للاجئي الروهنيجا بمدينة كوكس بازار

أعلن مسئولون في بنجلاديش اندلاع حريق اليوم، في مخيم للاجئي أقلية الروهينجا المسلمة بمدينة "كوكس بازار" جنوبي البلاد، مما أدى إلى تدمر مأوى مئات اللاجئين، دون أنباء عن وقوع إصابات بين الأفراد.وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين - حسبما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية - تدمير أكثر من 550 منزلا مؤقتا يسكن بهم نحو 3500 شخص، فضلا عن تضرر 150 محالا تجاريا بشكل كلي أو جزئي في مخيم "نايابارا" الواقع بـ"كوكس بازار" التي يسكنها أكثر من مليون روهنيجي بعد فرارهم من موطنهم في ولاية راخين بميانمار إثر تعرضهم لاضطهاد ديني وعرقي في أغسطس 2017.من جانبه، قال محمد شمسود دوزه، كبير مسئولي شئون اللاجئين، إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق والسيطرة على الوضع خلال ساعتين.وأشارت الشبكة إلى أنه السبب عن اندلاع الحريق غير معروف حتى الآن.