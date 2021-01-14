أمطار متوسطة على مطروح والأجهزة التنفيذية تعلن الطوارئ (صور)

شهدت مرسى مطروح، مساء اليوم، سقوط أمطار متوسطة مصاحبة لرياح وغيوم، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد القصوى، تحسبًا لحدوث تداعيات.وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة أعمالها على مدار الساعة مع غرفة عمليات مجالس مدن مطروح الثماني لتلقي استغاثات وشكاوي المواطنين والاستجابة لها.واستعدت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمطروح لمواجهة موجة الطقس السيئ، إضافة إلى إنشاء شنايش لاستقبال تساقط مياه الأمطار بعد حصر المناطق التي تتجمع بها المياه.