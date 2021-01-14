إنجي أمين تطرح البرومو الدعائي لأغنية «مالك يا شاب»

طرحت الشركة المنتجة لأغنية "مالك يا شاب " للمطربة إنجي أمين البرومو الدعائي للكليب الذي من المقرر طرحه يوم الأحد المقبل.وظهرت إنجي خلال البرومو الدعائي للكليب بشكل جديد مختلف عما قدمته من قبل، حيث تقدم خلال الكليب نوعا وشكلا جديدا من الكلمات والمزيكا التي تدور أحداثها في إطار اجتماعي.بتقديم تلك الأغنية التي تراها مختلفة بشكل كامل عنها، حيث أكدت أنها ستكون بمثابة مفاجأة لأنها لون مختلف عما تقدمه وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.الكليب من إخراج ميدو منيب، رؤية فنية إنجي أمين، مدير تصوير مصطفي أحمد، مخرج منفذ عمرو رشيد، كما تعاونت إنجي في أغنية "مالك يا شاب" مع الشاعر سامح فرج والملحن حسين محمود والموزع جمال فتحي وبافلي الأغنية من إنتاج شركة NGmedia وشركة pause.