مباحثات سعودية بريطانية ألمانية فرنسية في الرياض

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، في الرياض، اليوم، المدير السياسي في وزارة الخارجية الألمانية ينس بلوتنر، والمدير السياسي في وزارة الخارجية الفرنسية فيليب إيريرا، وسفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى المملكة.واستعرض الجبير خلال اللقاء، مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".حضر اللقاء، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد، ومسؤولون آخرون.