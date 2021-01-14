حياتك أمانة.. حملة توعية للقوات المسلحة لمجابهة كورونا (فيديو)

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو توعويا عن مخاطر الموجة الثانية لفيروس كورونا، وكيفية الحرص والانتباه واتباع الإجراءات الاحترازية.والفيديو الذى أنتجته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بعنوان "حياتك أمانة"، جاء للتنبيه والتوعية بطرق الوقاية من الموجة الثانية لفيروس كورونا.