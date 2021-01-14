جابر طايع يهنئ علي جمعة برئاسة اللجنة الدينية بمجلس النواب

قدم الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف، التهنئة للدكتور علي جمعة برئاسة لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.كما هنأ رئيس الشئون الدينية الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، والنائب منصف نجيب سليمان، وكيل اللجنة، والدكتور محمد محمود أبوهاشم، أمين سر اللجنة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح والسداد للجنة الدينية، ولجميع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وجميع وكلاء اللجان وأمناء السر بثقة زملائهم، متمنيًا لهم جميعًا كل السداد والتوفيق.