أسامة الأزهري يهنئ علي جمعة برئاسة اللجنة الدينية بمجلس النواب

قدم الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، التهنئة إلى الدكتور علي جمعة برئاسة لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.وهنأ الأزهري في بيانه الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، والنائب منصف نجيب سليمان، وكيل اللجنة، والدكتور محمد محمود أبوهاشم، أمين سر اللجنة.وأعرب الأزهري عن خالص تمنيهِ التوفيق والنجاح والسداد للجنة الدينية، ولجميع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وجميع وكلاء اللجان وأمناء السر بثقة زملائهم، متمنيًا لهم جميعًا كل السداد والتوفيق.