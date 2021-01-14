المبعوث الأممي لليمن: استهداف مطار عدن جريمة إرهابية بحق المدنيين

أدان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، الاستهداف الأخير لمطار عدن، مؤكدًا أنها جريمة إرهابية متعمدة في حق المدنيين والبنية التحتية للبلاد.وأوضح، في تصريحات صحفية مساء الخميس، أن التحقيقات أشارت إلى أن ميليشيات الحوثي هى من نفذت الهجوم على مطار عدن، معربًا عن تضامنه مع الحكومة اليمنية الجديدة التي أصرت على البقاء في عدن رغم المخاطر.وأشاد المبعوث الأممي بجهود الوساطة السعودية لدفع تنفيذ اتفاق الرياض، مشيرًا إلى أن تشكيل الحكومة اليمنية وعودتها إلى عدن كان مؤشرًا على نجاح الاتفاق.وأكد جريفيث أن التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض يكتسب أهمية خاصة ويستحق اهتمامًا كبيرًا للحفاظ عليه.