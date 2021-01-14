رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل الأنبا بيجول والأنبا ثاؤفيلس

الخميس 14/يناير/2021 - 06:07 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة
طباعة
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم صاحبي النيافة الأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، حيث قدما التهنئة لقداسته بعيد الميلاد المجيد.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بعيد الختان المجيد، وتنظم خلال الاحتفال بعيد الختان القداسات الإلهية بمختلف كنائسها بإجراءات احترازية مشددة، ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات الإلهية بمقر مطرانيتهم المختلفة.

وعيد الختان، عيد سيدي صغير يخص ختان السيد المسيح بالجسد، حسب وصية بالإنجيل، وتعود قصة عيد الختان المجيد إلى دخول السيد المسيح إلى الهيكل حين كان طفلًا في يومه الثامن، وهناك اجتمعت العذراء ويوسف النجار برجل يدعى سمعان الشيخ.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 14-1-2021

خاص.. القرار النهائي للزمالك بشأن فرجاني ساسي

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

الإفتاء ترد على «تضييع الزوجة للشرابات»: «لسنا طرفًا في التوافه»

الصور

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

ضبط سيارتين لبيع لحوم وكبدة فاسدة في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن على توافر مخزون كافِ من أدوية «كورونا»

الأكثر قراءة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

خاص.. القرار النهائي للزمالك بشأن فرجاني ساسي

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

كورونا يؤجل ظهور «سوبر ماريو» اليابان.. اعرف الحكاية

اكتشاف أقدم لوحة صخرية في العالم داخل مغارة إندونيسية

طالع| بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر| أسعار آخر تحديث

حرائق الغابات بجبال نيبال تهدد الحياة البرية

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

ظهور صاحب «واحة الغروب».. تفاصيل احتفالية عيد ميلاد بهاء طاهر

«حسبة برما» وعلاقتها بطنطا في مفردات الحارة المصرية

أنشطة فنية وثقافية متنوعة بقصر أحمد بهاء للطفل بأسيوط

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية