استمرار نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية

تستمر موجة الطقس السىء على عروس البحر المتوسط أثناء نوة الفيضة الكبرى، ليتجدد هطول الامطار الغزيرة على معظم أنحاءها، وانخفاض شديد في درجات الحرارة مع عدم استقرار سرعة الرياح.على مدار ٦ أيام متواصلة، تستمر نوة الفيضة الكبرى النصحوبة بفيضان البحر وارتفاعا كبيرا في منسوب موج البحر.وحذرت محافظة الإسكندرية المواطنين حفاظا على سلامتهم أثناء النوة، بتقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر غد الجمعة وحتى الاثنين المقبل، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.واستعدت محافظ الإسكندرية ورفعت درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.وتواجدت سيارات شفط المياه وتمركزت في النقاط الساخنة بالمحافظة للتدخل السريع في حال تجمع اي من مياة الأمطار وتكدثها.وشدد محافظ الإسكندرية علي شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الانسياب المروري بكافة شوارع الإسكندرية.