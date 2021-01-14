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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إغلاق كلي لمطلع الدائري القادم من محور أحمد عرابي باتجاه محور 26 يوليو

الخميس 14/يناير/2021 - 05:45 م
إغلاق كلي لمطلع الدائري
إغلاق كلي لمطلع الدائري
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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن أنه في ضوء تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وتقاطع طريق شبرا- بنها الحر، فإن الشركة المنفذة ستقوم بالبدء في أعمال الكشط ووضع الطبقة الأسفلتية أعلى الطريق الدائري وتقاطعه مع المطلع القادم من محور أحمد عرابي باتجاه مناطق محور 26 يوليو ومناطق المريوطية.

ونوهت الإدارة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى للمطلع القادم من محور أحمد عرابي باتجاه مناطق محور 26 يوليو ومناطق المريوطية لمدة يوم واحد فقط يوم الجمعة الموافق 15-1-2021 ابتداءً من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا فقط.

وفي هذا السياق، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتجهيز تحويلة مرورية وهى على النحو التالي:-
القادم من محور عرابي ويرغب بالسير اتجاه أعلى الطريق الدائري اتجاه مناطق محور 26 يوليو والمريوطية يسلك الاتجاهات الآتية (يقوم باستكمال السير اتجاه مطلع الطريق الدائري المؤدى إلى مناطق الوراق ثم الصعود لمحور الضبعة في الاتجاه المؤدى الى مدينة 6 أكتوبر ثم النزول مرة أخرى مباشرة من المنزل المؤدى الى الطريق الدائري في اتجاه محور 26 يوليو والمريوطية)، كما يفضل للقادم من محور أحمد عرابي اتجاه الطريق الدائري اتجاه مناطق المريوطية أن يسلك محور 26 يوليو من أمام نادى الترسانة.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الارشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية.

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