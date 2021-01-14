المذيع الداخلي لمجلس النواب يعرض نتائج انتخابات اللجان النوعية

قال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إن كل اللجان النوعية عقدت اجتماعات لانتخابات هيئات مكاتب اللجان.وأضاف رئيس المجلس، أنه ورد إليه تقرير من وكيلي المجلس يتضمن كل نتائج الانتخابات لكل هيئات مكاتب اللجان وكل ما جرى في تلك الإجراءات.ومنح رئيس المجلس المذيع الداخلي الكلمة لعرض كل نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان على المجلس.