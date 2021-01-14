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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قتلى وجرحى في انفجار لغم بدائي الصنع شرقي الجزائر

الخميس 14/يناير/2021 - 05:18 م
انفجار لغم
انفجار لغم
وكالات
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أفادت تقارير إخبارية بسقوط قتلى وجرحى في انفجار لغم بدائي الصنع بمنطقة بئر العاتر بولاية تبسة التي تقع على مسافة 700 كيلومتر شرقي الجزائر.

وذكرت مصادر محلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن ثلاثة صيادين لقوا حتفهم وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة بسبب انفجار لغم بدائي الصنع على مستوى المسلك الترابي خنيق الروم بوادي المشرع بالجبل الأبيض ببلدة بئر العاتر.

وأوضحت ذات المصادر أن اللغم انفجر عند مرور السيارة التي كان على متنها الضحايا.

وأكدت مصادر أخرى أن عدد القتلى ارتفع إلى 5.

من جهتها ذكرت صحيفة "النهار" التي أشارت إلى سقوط قتيل و4 جرحى أن العملية يقف وراءها إرهابيون، وأن وحدات الجيش الجزائري قامت بمحاصرة المكان وإطلاق عملية مسح وتمشيط شاملة لتقفي أثر الإرهابيين.

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