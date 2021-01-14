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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة أوروبية تقبل النظر في دعوى أوكرانية ضد روسيا بسبب شبه جزيرة القرم

الخميس 14/يناير/2021 - 05:47 م
محكمة حقوق الإنسان
محكمة حقوق الإنسان
وكالات
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قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن الشكاوى التي قدمتها أوكرانيا ضد روسيا بشأن غزو شبه جزيرة القرم عام 2014 مقبولة جزئيا.

ورفعت أوكرانيا دعوى قضائية ضد روسيا بشأن نمط مزعوم لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء غزو شبه جزيرة القرم بين فبراير ومارس 2014، وفقا لبيان من المحكمة.

وتواجه روسيا الآن اتهامات من بينها ممارسة الولاية القضائية خارج أراضيها على شبه جزيرة القرم، والاعتقالات غير القانونية والترهيب.

وقالت المحكمة إن حالات إطلاق النار على صحفيين أجانب واحتجازهم لا تشكل نمطا، وبالتالي لن يتم النظر فيها في المحاكمة.

وغزت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، بعد الإطاحة بالحكومة الأوكرانية من قبل القوات الموالية للغرب.

وحسب المحكمة، هناك أدلة على أن الوجود العسكري الروسي زاد بصورة كبيرة في بداية ذلك العام.

وفي منتصف مارس 2014، نظمت القوات الموالية لروسيا استفتاء على شبه الجزيرة، وافق فيه 97% من الناخبين على ضم الإقليم لروسيا.

وأوضحت المحكمة أن الضم في حد ذاته ليس من اختصاص المحكمة.

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