الاقتصاد الألماني يحد من الخسائر رغم انكماش تاريخي

شهد الاقتصاد الألماني في 2020 أسوأ عام له منذ الأزمة المالية في 2009 مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5% تحت آثار وباء كوفيد-19 لكنه تمكن من الحد من خسائره بفضل انتعاش القطاع الصناعي.وقال معهد الإحصاء "ديستاتيس" خلال عرض نتائج أولية الخميس إن "الاقتصاد الألماني دخل في انكماش عميق بعد عقد من النمو".والتراجع الذي سجله أكبر اقتصاد في منطقة اليورو عام 2020 تاريخي، فمنذ إعادة توحيد ألمانيا، وحدها سنة 2009 في أوج الأزمة المالية، شهدت وضعا أسوأ مع تراجع بنسبة 5،7%.ومع ذلك، فإن أداء المؤشر أفضل من توقعات الحكومة التي كان تراهن على انخفاض بنسبة 5،5%.سيكون وضع ألمانيا أفضل من شركائها الأوروبيين مثل فرنسا (-9،3%) وايطاليا (-9،0%) واسبانيا (-11،1%) بحسب آخر توقعات البنك المركزي الأوروبي.وأعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير الخميس، أن المانيا تتوقع نموا "كبيرا وملموسا" اعتبارا من 2021 رغم استمرار القيود المفروضة بسبب الوباء.لكنه لم يحدد هدفا جديدا فيما كانت الحكومة تراهن هذا الخريف على نمو بنسبة 4،4% في 2021 و2،5% في 2022 اي عودة الى دينامية "ما قبل الأزمة".تعيش ألمانيا منذ منتصف ديسمبر وسط اجراءات "إغلاق جزئي" مع إقفال متاجر غير أساسية فيما كانت الحانات والمطاعم والأماكن الترفيهية والثقافية مغلقة منذ مطلع نوفمبر.وقالت فريتزي كولر-غيب كبيرة الاقتصاديين في البنك العام "كي اف دبليو" "مقارنة مع المخاوف الأساسية، فإن الاقتصاد الألماني حد من الضرر".وهذا الأداء ناجم خصوصا عن النتائج الجيدة في القطاع الصناعي رغم إعادة فرض قيود منذ نوفمبر لاحتواء انتشار الوباء.مقارنة مع التوقف في الربيع، لم يشهد القطاع الصناعي، ركيزة الاقتصاد الألماني، تراجعا في أنشطته في نهاية العام.بالعكس، ارتفعت الطلبيات على الصناعات بنسبة 2،3% في نوفمبر، وهي الأعلى منذ بدء الأزمة فيما ارتفع الانتاج بنسبة 0،9% على شهر.وهذان المؤشران يرتفعان منذ عدة أشهر بفضل دينامية السوق الصينية، أحد المسوردين الرئيسيين من ألمانيا.ويؤكد جورج تييل رئيس معهد ديستاتيس أن "الاقتصاد الألماني كان أقل تأثرًا خلال فترة الإغلاق الثانية مما كان عليه في الأولى".وأكدت كبيرة الاقتصاديين في بنك "ال بي بي دبليو" اوي بوركيرت أنه "نظرا لوجود قيود جديدة منذ تشرين الثانينوفمبر، يمكن أن نعتبر هذه النتيجة على أنها مفاجأة جيدة".وأضافت أن اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع يرتقب أن يسجل "بعض الجمود" بعيدا عن التراجع التاريخي البالغ 9،8% في الفصل الثاني لكنه يؤشر أيضا إلى تباطؤ قوي بعد انتعاش الصيف.لا يستبعد محللو كابيتال ايكونوميكس تراجعا جديدا لإجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأول.لكن الآفاق ليست واضحة بالكامل للسنة 2021 التي يؤمل أن تكون سنة الانتعاش.تتخوف اتحادات التجار من موجة إفلاس مع اقفال "50 ألف متجر" في الاشهر المقبلة.في الشركات الصغيرة والمتوسطة، العمود الفقري للاقتصاد الالماني، هناك حوالى مليون وظيفة مهددة بحسب دراسة أجراها البنك الألماني العام "كي اف دبليو".وانهى الوباء أساسا 14 عاما من الارتفاع المستمر لعدد السكان العاملين في ألمانيا، والذي يسجل تراجعا بنسبة 1،1% سنويا فيما ارتفعت البطالة وباتت تتراوح حول 6% حاليا مقابل 5% سابقا.وأكد تييل أن استمرار القيود من جهة واجراءات الإعانات العامة من جهة أخرى سيكونان "حاسمين بالنسبة لتطور" الوضع الاقتصادي العالمي.ولمساندة هذه الشركات مددت الحكومة الإعانات الخاصة حتى نهاية يناير.وأدت خطط المساعدة الشاملة المختلفة التي منحتها السلطات العامة للاقتصاد إلى أول عجز في حسابات الإدارات العامة في ثماني سنوات، بلغ 4،8% من إجمالي الناتج الداخلي.لكن نقابة أرباب العمل تشتكي من بطء الدفع وكذلك من تغيير قواعد الاحتساب منذ 1 يناير معتبرة انها لم تعد مواتية كما من قبل.وحذرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل من أن الأسابيع المقبلة ستشهد "أصعب مرحلة للوباء".كما أن "الحكماء الاقتصاديين"، لجنة خبراء تقدم الاستشارات للحكومة، اعتبروا أن مستقبل الاقتصاد الالماني سيكون رهنا بتطور الوضع الصحي.وقال رئيس المنظمة لارس فيلد في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات "إذا خففنا القيود قليلا في فبراير أو مارس، فسيكون لدينا نمو قوي في الفصل الثاني مثل هذا الصيف".