انطلاق أولى مباريات بطولة كرة اليد ببرج العرب (صور)

شهد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء الخميس، انطلاق أولى مباريات مجموعة الإسكندرية في بطولة كأس العالم لكرة اليد بين بيلاروسيا وروسيا بالصالة المغطاة باستاد برج العرب، بحضور الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.وتستقبل الصالة المغطاة مباريات الخميس بين روسيا وبيلاروسيا في الرابعة والنصف، ومباراة كوريا وسلوفينيا في السابعة من مساء اليوم وسط إجراءات احترازية شديدة وعالية الدقة، حيث تتطبق الفقاعة الطبيه لجميع الفرق المشاركة.من ناجيته، أكد اللواء محمد الشريف، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات وأجهزة المحافظة لاستقبال العرس الرياضي في إطار دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوزارات المعنية لهذا الحدث الرياضى العالمي.وأوضح الشريف أنه في ظل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كثفت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية الاستعدادات لاستضافة البطولة التي بدأت منذ العام الماضي، لإظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوارها من دول العالم.