تطعيم 1% من سكان ألمانيا ضد كورونا حتى الآن

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، أن أكثر من 1% من سكان ألمانيا تلقوا الجرعة الأولى من تطعيم كورونا.يأتي ذلك بعد مضي نحو أسبوعين ونصف الأسبوع على بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا الذي طورته شركتا بيونتيك وفايزر.وأوضح المعهد أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم وصل إلى نحو 842 ألف شخص أي ما يعادل 1ر10% لكل 1000 نسمة.وتم إبلاغ المعهد بأن ما لا يقل عن 78 ألف شخص جرى تطعيمهم على مدار أمس الأربعاء، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء التطعيم.يذكر أنه يتعين الحصول على جرعة ثانية بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من أجل الحصول على حماية كاملة.وتختلف كثافة التطعيمات من ولاية إلى ولاية، وجاءت ولاية مكلنبورج- فوربومرن على رأس قائمة الولايات ذات أعلى معدل للتطعيمات لكل مئة ألف نسمة بـ 5ر20 تطعيم، وفي المقابل جاءت ولاية تورينجن في ذيل القائمة بـ6ر6 تطعيم.ويمكن أن يكون عدد التطعيمات الفعلية في الولايات أعلى بشكل ملحوظ من العدد المسجل لدى معهد روبرت كوخ لأن بعض التسجيلات يتم إبلاغ المعهد بها بشكل متأخر.وحسب بيانات المعهد، فإن أكثر الأشخاص (ما يزيد على 400 ألف شخص) تم تطعيمهم لأسباب تتعلق بمهنتهم، حيث يعمل هؤلاء كأطباء أو أطقم طبية أو داخل دور الرعاية ودور المسنين والذين يواجهون مخاطر مرتفعة للإصابة بالعدوى.كما تم تطعيم أكثر من 300 ألف شخص من نزلاء دور الرعاية، ويمكن منح التطعيمات في الوقت الراهن لأسباب تتعلق بالتقدم في العمر أو لأسباب طبية.