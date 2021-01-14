خاص.. القرار النهائي للزمالك بشأن فرجاني ساسي

ما زال اسم التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يمثل صداعا في رأس الإدارة البيضاء خلال الفترة الحالية بسبب عدم حسم ملف التجديد له حتى الآن.





وارتبط اسم فرجاني ساسي في الفترة الماضية بالرحيل إلى الدحيل القطري والمشاركة معهم في مونديال الأندية، لكن تعطل إتمام الصفقة بعدما تعاقد الدحيل مع الإيراني علي كريمي لاعب فريق قطر للمشاركة معهم في مونديال الأندية.





فرجاني ساسي ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ولم يحسم ملف التجديد للقلعة البيضاء بشكل رسمي حتى الآن.