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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

«مش حلاقة دقن بس».. خبيرة تجميل توضح نصائح العناية بالبشرة للرجال

الخميس 14/يناير/2021 - 05:06 م
عليا محمود
عليا محمود
إسلام جمال
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تعتبر العناية بالشرة بالنسبة للرجال هى "حلاقة الذقن"، فعادة مفهوم العناية بالبشره للرجال يتلخص في غسيل البشرة بالماء والصابون ولكن الحقيقة أن الأمر يتطلب أكثر من ذلك لتجنب ظهور مشاكل عديدة بالبشرة.

من جانبها قدمت عليا محمود خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، عدد من النصائح للعناية بالبشرة للرجال.

– اختر الغسول المناسب لبشرتك سواء كانت "جافة أو دهنية" ويفضل استخدام الغسول بدلا من الصابون العادى.

– مراعاة ترطيب البشرة سواء كان بعد استخدام الغسول او بعد حلاقه الوجه تجنبا لظهور الالتهابات او الجفاف الذى يسبب التجاعيد المبكرة للرجال.

- مراعاة حلاقة الذقن مرتين على الأكثر بالأسبوع مع مراعاة تغيير شفرة الحلاقه اسبوعيا تجنبا لانتشار اى عدوى او بكتيريا على البشرة.

- إذا كانت البشرة شديدة الجفاف وحساسة يفضل استخدام ماكينة الحلاقة الكهربائية.

- استخدم معجون حلاقة لا يحتوى على مواد كيميائية تسبب حساسية البشرة او ظهور الحبوب ويفضل استخدام غسول طبى خاص بنوع البشرة.

- يفضل استخدام شفرة حادة او ماكينة حلاقة ذات شفرتين لعدم الضغط على البشرة ولسهولة الحلاقه وعدم تعرضها للالتهابات.

- يفضل غسيل الوجه بمياه باردة بعد الحلاقة لتخفيف اثار الحلاقه والتهابات البشرة.

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