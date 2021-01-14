70 فريقًًا من المبادرة الرئاسية لمتابعة العزل المنزلي بالغربية

قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه تم اليوم، إطلاق مبادرة الرئيس؛ لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا المستجد "تحت شعار 100 مليون صحة وإنه وفقًا لتصنيف الحالات وبروتوكولات العلاج المحددة من قبل وزارة الصحة؛ لمواجهة الإصابة بكورونا، فهناك حالات بسيطة ومتوسطة وشديدة.أشار حميدة إلى أن الحالات البسيطة تحال إلى العزل المنزلي بعد أن تحصل من المستشفى على بروتوكول العلاج، ويتم تسجيل بياناتهم وترسل إلى الإدارات الصحية ومديريات الشئون الصحية والوزارة، حتى تتم متابعتهم بشكل دائم، من خلال فرق العزل المنزليوقالت الدكتورة نشوى مازن، مدير إدارة الرعاية الأساسية، إنه تم تخصيص 42 فريقا للمتابعة التليفونية للحالات البسيطة، و28 فريق متابعات منزلية للحالات الأكثر خطورة، بإجمالى 70 فريقًا على مستوى المحافظة، مزودين بأجهزة تابلت لتسجيل البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني، وأجهزة قياس الأكسجين وأجهزة قياس درجة الحرارة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للفيروس طبقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى وإحالة الحالات التى تستدعى الحجز إلى المستشفيات المخصصة لذلك على مستوى المحافظة.