فيلم «وقفة رجالة» يحقق 82 ألف جنيه في أول ليلة عرض

حقق فيلم "وقفة رجالة" 82 ألف جنيه في أول يوم عرض بالسينما.وطرحت شركة سينرجى فيلمز ليلة أمس الفيلم بجميع دور العرض المصرية ليدخل الفيلم ضمن منافسات موسم رأس السنة، حيث تستعد دور العرض لاستقبال عدد من الأفلام الجديدة.فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى وإيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.تدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.