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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

موقع حجز سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك ورابط حجز الكشف الطبي

الخميس 14/يناير/2021 - 07:17 م
سيارات المعاقين
سيارات المعاقين
الدستور
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تصدر موقع حجز سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، محركات البحث العالمي جوجل خلال هذه الفترة، بعد أن تم فتح باب حجز موعد الكشف الطبي للحصول على سيارات المعاقين والمعافاة من الجمارك لكل حالات الإعاقة في مصر.

موقع حجز سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك

وننشر لكم هنا في الدستور عن خدامتها المتنوعه اليوم الخميس 14 - 1 - 2021، موقع حجز سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك من خلال الرابط (من هنا).

حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك للمعاقين
1 - ادخل على رابط نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك. (من هنا)
2 - يجب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي أولًا.
3 - يقوم الشخص المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الخاصة به، والتي تتضمن (الرقم القومي – رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية - العنوان - الوظيفه – رقم التليفون).
4 - في حالة كون المعاق قاصرًا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الآتية (اسم ولي الأمر الوصي – الرقم القومي – صفته).
5 - اختيار مكان الكشف الطبي.
6 - اختيار تاريخ الكشف الطبي.
7 - يقوم المعاق بتظهير بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقًا لكل إعاقة من الإعاقات.(يتم طباعة هذا البيان واحضاره مع باقي المستندات المطلوبة).
8 - بالنسبة للتظلمات وإعادة المناظرات من اللجان السابقة يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، والحجز علي الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.
9 - لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول علي سيارات مجهزة طبيًا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

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رابط الحجز فى معامل وزارة الصحة

يأتي ذلك وفقا لشروط وأوراق حددتها المجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما يتم تشكيل لجنة بعد الكشف الطبي تؤكد مدى استحقاق الشخص لسيارة أم لا.
تصدر موقع حجز سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، محركات البحث العالمي جوجل خلال هذه الفترة، بعد أن تم فتح باب حجز موعد الكشف الطبي للحصول على سيارات المعاقين المعافاة من الجمارك لذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الهمم في مصر.

موقع حجز سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك

وننشر لكم هنا في "الدستور" عن خدامتها المتنوعه اليوم الخميس 14 - 1 - 2021، رابط موقع حجز سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك من خلال الرابط من هنا.

وحددت وزارة الصحة والسكان عدد من الشروط والأوراق المطلوبة لحجز موعد الكشف الطبي في المجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما يتم تشكيل لجنة بعد الكشف الطبي تؤكد مدى استحقاق الشخص لسيارة أم لا.

حجز الكشف الطبي للسيارات المعفاة من الجمارك 

1 - ادخل على رابط نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك من هنا.
2 - يجب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي أولًا.
3 - يقوم الشخص المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الخاصة به، والتي تتضمن (الرقم القومي – رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية - العنوان - الوظيفه – رقم التليفون).
4 - في حالة كون المعاق قاصرًا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الآتية (اسم ولي الأمر الوصي – الرقم القومي – صفته).
5 - اختيار مكان الكشف الطبي.
6 - اختيار تاريخ الكشف الطبي.
7 - يقوم المتقدم بتظهير بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقًا لكل إعاقة من الإعاقات.(يتم طباعة هذا البيان واحضاره مع باقي المستندات المطلوبة).
8 - بالنسبة للتظلمات وإعادة المناظرات من اللجان السابقة يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، والحجز علي الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.
9 - لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول علي سيارات مجهزة طبيًا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

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