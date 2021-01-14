نقل رئيس وزراء إيطاليا الأسبق برلسكوني للمستشفى بسبب مشكلة في القلب

قال الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق "سيلفيو برلسكوني"، لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الخميس، إن برلسكوني دخل مستشفى في مونت كارلو على وجه السرعة بسبب مشكلات في القلب.ونقلت الوكالة عن الطبيب ألبرتو زانجريلو قوله إنه فحص برلسكوني يوم الاثنين ونصحه بضرورة التوجه فورا إلى مستشفى قريب لاعتقاده بأنه ليس من الحكمة نقله إلى إيطاليا.